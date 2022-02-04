Эксперт объяснил причину роста поставок СПГ из США в Европу

Консультант VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что рост поставок газа из Соединенных Штатов в Европу связан с выгодой, а не политической волей, сообщает РИА «Новости».

«Мотивация американских экспортеров СПГ отдавать предпочтение европейскому рынку обусловлена исключительно экономическими соображениями», — считает Тимонин.

США с декабря являются лидерами по экспорту сжиженного природного газа в Европу, при этом обогнав Катар, которому предлагается нарастить поставки в Европу, пожертвовав интересами азиатских покупателей.

Команда президента США Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном уже обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии.

Ранее Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам топлива в Европу взамен России.