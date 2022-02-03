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Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $91 за баррель впервые с октября 2014 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 21.53 мск, цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,82%, до $91,1 за баррель.

При этом, согласно данным на 22.03 мск, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 2,01%, составив $90,03 за баррель. В последний раз стоимость WTI превышала $90 за баррель 7 октября 2014 года.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины, а при негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100.

Он также не согласился с мнением аналитика Эда Морса из Citigroup о снижении стоимости нефти к концу 2022 года до $65 за баррель. По словам Громова, стоимость сырья неизбежно скорректируется в ближайшие месяцы, однако это произойдет не столь радикально — примерно до $75.

Аналитик из Citi Эд Морс придерживается прямо противоположного сценария. По его мнению, предложение нефти в этом году будет стремительно расти после прошлогодней пандемийной просадки. Он ожидает, что поставки нефти вырастут в ближайшие 12 месяцев на 5,5 млн баррелей в сутки. По словам Морса, это произойдет, даже если страны ОПЕК и их союзники, включая Россию, вернут наращивание добычи к 250 тыс. баррелей в день вместо запланированных 400 тыс.

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