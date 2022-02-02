В США подтвердили поиск альтернативы российским поставкам газа в Европу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», — сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России.

При этом о конкретных странах и других подробностях Псаки не стала говорить.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕС ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с Россией.

По данным Bloomberg, страны Ближнего Востока не смогут компенсировать поставки газа в Европу в случае отказа Брюсселя от российского газа. В публикации говорится, что богатые энергоносителями страны от Азербайджана до Катара пообещали экстренные поставки топлива в Европу, однако выяснилось, что они не смогут полностью заменить главного экспортера — Россию.