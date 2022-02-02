Часть бывших супермаркетов Billa перейдут в собственность «Траста» по суду

13 помещений, которые ранее арендовала продуктовая сеть Billa, перейдут в собственность банка «Траст», который добился продажи этих объектов в рамках взыскания долгов с владельца площадей — Retail Chain Properties (RCP). Об этом пишет «Коммерсант».

RCP связывают с экс-владельцами «Траста» Ильей Юровым, Николаем Фетисовым и Сергеем Беляевым. В 2018 году «Траст» в суде взыскал с компании более $107 млн и свыше 690 млн рублей долга по двум договорам от 2010 года. К 19 октября 2021 года сумма долга достигла $133,08 млн и 1,76 млрд рублей соответственно. Поэтому «Траст» решил взыскать деньги уже по суду.

Сейчас речь идет о 13 московских помещениях общей площадью 30 тыс. кв. м, которые раньше арендовала продуктовая сеть Billa. В августе прошлого года 161 российский магазин Billa купила сеть «Лента» Алексея Мордашова.

Эксперты считают, что шансы на оспаривание судебного решения у RCP крайне малы: у компании было достаточно времени, чтобы рассчитаться с кредитором. В свою очередь сам «Траст» сможет быстро реализовать полученные активы, так как стрит-ритейл является динамичным сегментом на рынке недвижимости.

Однако для «Ленты», которая хотела массово открыть новые магазины в этом году, возможно, придется пересмотреть и сместить запланированные сроки части из них из-за судебных споров.

«Траст» с 2017 года выполняет роль банка непрофильных активов. Тогда его санировал ЦБ, создав на базе банка структуру, куда передал проблемные активы трех санированных частных банковских групп — помимо «Открытия» это Бинбанк и Промсвязьбанк. Сейчас основным собственником «Траста» является Банк России.

В декабре «Траст» вернул Центробанку 226 млрд рублей. Всего к 2023 году необходимо вернуть 482 млрд рублей, после чего банк ликвидируют.