Суд отклонил жалобу Booking.com на решение по штрафу в 1,3 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу сервиса по бронированию отелей Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который признал законным штраф в 1,3 млрд руб., выписанной компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Представители компании заявили РИА «Новости», что разочарованы решением суда, но выполнят его в установленный срок.

В разъяснительном комментарии прокуратуры говорилось, что, если компания не оплатит в срок наложенный на нее административный штраф, итоговые выплаты по нему могут быть увеличены в два раза, до 2,6 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупреждала, что обратится в суд, если сервис не выплатит регулятору штраф.