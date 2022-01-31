Стало известно, у кого поднимутся пенсии в феврале

Профессор кафедры и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что в текущем году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7%. Как рассказала эксперт агентству «Прайм», это будет сделано в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.

С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Юлия Финогенова добавила, что размер индексации будет выше предполагаемой в 2021 году индексации в 4,3%, из-за более высоких фактических показателей прожиточного минимума российского пенсионера.

С 2022 года, указала специалист, женщины 1967 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем — это 2613 рублей.

Сумма выплаты зависит от суммы взносов, которые были направлены на эту часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода.

Подробные данные можно узнать через портал госуслуг.

28 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым страховые пенсии проиндексируют на уровне 8,6%. Решение об индексации выплат затронет 30,8 млн соотечественников, которые получают страховые пенсии.

Предполагается, что Пенсионному фонду России (ПФР) понадобится допфинансирование в размере 172,8 млрд рублей.