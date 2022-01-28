Аналитики заявили о грядущем росте ставок по ипотеке

В 2021 году ключевая ставка Банка России выросла в два раза: за семь заседаний с 4,215% она выросла до 8,5% годовых. Банк ВТБ и ряд других банков в начале года также повысили ставки по ипотеке выше 10%. Как отмечают эксперты, остальные не останутся в стороне и жилищные кредиты будут дорожать, возможно, в их числе окажется и Сбер.

Инфляционные процессы, проходящие в мире весь прошлый год, продолжатся в 2022 году, считает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Он отметил, что ключевая ставка скорее всего не остановится на уровне 8,5% и прибавит в течение первого полугодия 2022 года до 1 процентного пункта.

«Понятно, что вслед за Банком России поднимают ставки крупнейшие ипотечные банки, при этом 10% — психологически важный рубеж для ипотечников, и поэтому ипотечные ставки пока выстраиваются вокруг этой величины, стараясь её не превышать. Это объясняет более сдержанный рост ипотечных ставок по программам без государственной субсидии, чем это могло бы быть вызвано экономической ситуацией и двукратным ростом ключевой ставки в 2021 году», — сказал Цыганов агентству «Прайм».

В свою очередь, эксперт банковского сектора Андрей Бархота отметил, что выдача ипотеки при таком уровне безрисковых ставок госдолга нерентабельна, имеет низкую экономическую эффективность, поэтому банки будут вынуждены поднять ставки по ипотеке.

«Сейчас ставки предложения у многих банков по ряду продуктов выше 10%. Этот рубеж практически пройден. В течение февраля однозначные ставки останутся только в льготных программах и совместных программах банков с застройщиками», — считает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что уже в середине этого года ипотечные ставки достигнут максимума. По его мнению, расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Банка России на этот год в районе 8-11 процентов годовых.

«Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов», — сказал он РИА Новости.

Цена денег для банков выросла с начала года на 2,5-3 процентных пункта, добавил экономист Андрей Бархота. По его прогнозу, к концу первого квартала действующие ставки достигнут 10,5-11,5 процентов.

Большинство участников рынка будут пересматривать условия по своим ипотечным продуктам, уверен управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский.

«Сейчас средняя ставка по базовым ипотечным программам плавно приближается к двузначным показателям. Скорее всего, на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 11 февраля, регулятор примет решение в очередной раз увеличить её, так как показатели инфляции всё ещё существенно превышают цель. Если это произойдёт, ипотечные ставки ещё подрастут», — отмечает эксперт.

Он предположил, что вслед за этим будет снижение продаж у столичных застройщиков. Ситуация станет ясной, когда встанет вопрос о продлении программы государственной поддержки, запущенной в 2020 году.

Эксперты считают, что банки будут аккуратно повышать ставки по ипотечным продуктам, и не тронут условия по госпрограммам. Как заявил генеральный директор РАСК Федор Выломов, повышение ставок может произойти уже в ближайшем будущем. Однако, в долгосрочной перспективе у крупных игроков снова появится возможность держать уровень процентной ставки ниже рынка, заключил он.