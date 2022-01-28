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Кабмин может приостановить экспорт удобрений на время посевных работ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правительство рассматривает возможность приостановки экспорта аммиачной селитры сроком до 1 апреля (когда идут посевные работы) из-за возможного дефицита этого вида удобрений на внутреннем рынке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, такая возможность обсуждалась на совещании Минсельхоза 27 января, но окончательного решения по этому вопросу пока нет. При этом обсуждения начались из-за того, что потребуется больше аммиачной селитры с возможным приходом ранней весны.

В российских химических компаниях спокойно восприняли новость о возможной приостановке экспорта аммиачной селитры. Производители считают, что возможные ограничения не станут проблемой, так как запрет на экспорт будет вводиться всего на два месяца, когда наблюдается наиболее активный спрос на этот продукт на внутреннем рынке. Однако официальных комментариев сами компании решили не давать.

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас на российском рынке сложилась ситуация, когда аграрии, которые получили объемы аммиачной селитры сверх нормы, перепродают ее на внутреннем рынке или сами отправляют на экспорт. Также возможные временные ограничения впоследствии заставят зарубежных покупателей перейти на другое удобрение — карбамид. В январе он подешевел на мировом рынке более чем на 10%.

27 января Минсельхоз решил обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России для проверки поступающих обращений по поводу нарушений в ценообразовании в сфере удобрений.

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