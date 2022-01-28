Белстат: картофель в Белоруссии за год подорожал на 66%

За 2021 год картофель в Белоруссии – один из основных экспортных продовольственных товаров страны – подорожал на 66%. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

В российском Картофельном союзе основной причиной подорожания белорусской картошки называют неурожай, за которым стояла засуха, сменившаяся проливными дождями в прошлом году. Стоимость корнеплода резко выросла, несмотря на решение Совета министров, которое не позволяет поднимать ценники выше определенных значений.

После этого белорусские СМИ обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

В результате власти республики с 26 января ввели предельно допустимые цены на картофель. «Предельная максимальная розничная цена на картофель (с учетом НДС) в январе не должна превышать 1,38 белорусских рублей, в феврале-марте — 1,4 бел. руб., в апреле — 1,41 бел. руб., а в мае — 1,43 бел. руб. за 1 кг», — говорится в решении правительства.

В переводе на российскую валюту розничные цены на картошку в Белоруссии должны колебаться в пределах 45 рублей за килограмм. Под регулирование попали и другие овощи: морковь, капуста, лук, свекла, а также яблоки.

Впрочем, в ряде СМИ появились сообщения, что уже сейчас цены в магазинах на картофель выше заявленных предельных – 1,65-1,75 рубля за килограмм. Стоимость килограмма популярного сорта «Янеж» достигает 2,5 белорусских рубля (около 75 российских).

Ситуация с главным национальным продуктом Белоруссии вызывала опасения еще осенью прошлого года – тогда на фоне уборочной кампании Минск начал импортировать картофель, несмотря на заверения Минсельхозпрода, что урожая хватит для удовлетворения внутреннего спроса.