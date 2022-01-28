Число операторов связи за 2021 год сократилось на 5%

За 2021 год число операторов связи в России сократилось на 5%, из-за чего отчисления в специальный фонд сократились. Об этом пишет РБК.

В 2021 году отчисления в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от услуг связи, оказались на 122 млн рублей меньше, чем это было в 2020 году, составив 15,108 млрд рублей. Из этого фонда финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах.

Эксперты, знакомые с ситуацией отмечают, что в 2021 году средства в фонд перечислили 5,3 тыс. операторов, тогда как в 2020 году их было 5,6 тыс. То есть сокращение составило 5%.

По статистике Роскомнадзора, в 2021 году зарегистрированных и получивших лицензии сотовых операторов на оказание услуг связи было 9,5 тыс., что на 9,4% меньше показателей 2020 года.

Эксперты телекоммуникационного рынка сходятся во мнении, что сокращение числа операторов связано с тем, что на рынке продолжается процесс консолидации. То есть услуги связи переходят под контроль более крупных игроков, которые развиваются быстрее и успешнее.

В Минцифры отметили, что снижение суммы выручки на услуги связи не повлияет, так как эффект от снижения практически незаметен. Поэтому вопросы по увеличению отчислений сейчас не обсуждаются.

19 января некоторые операторы сотовой связи начали повышать цены на старые тарифы. Так, операторы «МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» вслед за МТС планируют повысить стоимость архивных тарифов на 10%.