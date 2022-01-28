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Финансист спрогнозировал курс рубля до конца зимы

Финансист Бабин: до конца зимы курс рубля может вернуться в диапазон 72–76 за доллар

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Ohde/face to face/Global Look Press

Рубль может укрепиться в случае сокращения дисконта за геополитические риски, который в значительной степени увеличился за последний месяц. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, рубль в настоящее время недооценен. При сохранении текущей цены нефти марки Brent, доллар должен быть не дороже 67 рублей. Бабин добавил, что разницу с курсом сейчас можно считать геополитической премией за риски.

«Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конечном счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье», — подытожил эксперт.

По его прогнозам, рубль в случае благоприятного стечения обстоятельств вернется в диапазон 72–76 за доллар.

Ранее сообщалось, что курс рубля резко поднялся на фоне заявлений МИД России о недопустимости войны с Украиной.

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