Финансист спрогнозировал курс рубля до конца зимы

Рубль может укрепиться в случае сокращения дисконта за геополитические риски, который в значительной степени увеличился за последний месяц. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, рубль в настоящее время недооценен. При сохранении текущей цены нефти марки Brent, доллар должен быть не дороже 67 рублей. Бабин добавил, что разницу с курсом сейчас можно считать геополитической премией за риски.

«Правда, вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конечном счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье», — подытожил эксперт.

По его прогнозам, рубль в случае благоприятного стечения обстоятельств вернется в диапазон 72–76 за доллар.

Ранее сообщалось, что курс рубля резко поднялся на фоне заявлений МИД России о недопустимости войны с Украиной.