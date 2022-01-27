Forbes назвал лидеров рейтинга российского рынка коммерческой недвижимости

На первом месте в рейтинге лучших игроков на российском рынке коммерческой недвижимости по итогам 2021 года оказалась «Киевская площадь», как и в 2020 году. Об этом пишет «Forbes».

У «Киевской площади» крупнейшие объекты недвижимости — «Фуд Сити» и «Европейский», их владельцы — Зарах Илиев и Год Нисанов. Площадь коммерческой недвижимости компании в 2021 году выросла до 3,9 млн кв. м. Доход от аренды составил $1,66 млрд. Причем показатели допандемийного 2019 года были превышены на $50 млн.

Второе место рейтинга заняла компания «Ташир», которая принадлежит Самвелу Карапетяну. Ее основные объекты — «РИО» на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City. Доход от аренды в 2021 году составил $615 млн.

Третья позиция у «Сафмара», владеющего отелем Moscow Marriott Grand и столичным ТЦ «Калейдоскоп». Владельцы компании — Михаил и Саит-Салам Гуцериевы. Арендный доход по итогам 2021 года составил $510 млн. Результат допандемийного показателя побить не удалось ($580 млн). Совокупная площадь всей коммерческой недвижимости группы составляет 3 млн кв.м.

В топ-10 вошли также Gleden Invest Group (доход от аренды — $385 млн), Ingka Centers ($350 млн), Riverstretch Trading & Investments ($350 млн), Crocus Group ($325 млн), Enka ($300 млн), «Комплексные инвестиции» ($205 млн) и Raven Property Group ($180 млн).

Также в рейтинге появился новичок — Accent Capital. Владелец — бывший акционер сети «Копейка» Александр Самонов. Компания заняла последнюю 30-ю строчку в рейтинге.

В мае 2021 года стало известно, что девелоперы, много лет возглавляющие рейтинг крупнейших рантье журнала Forbes, решили передать под нужды города ради борьбы с коронавирусом автомобильный торговый центр «Москва».