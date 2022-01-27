Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ОБСЕ зафиксировала людей в форме ВСУ в зоне отвода сил в Донбассе 14:24
Минсельхоз попросит ФАС проверить цены на удобрения 14:19
В центре имени Гамалеи дали прогноз по развитию «омикрон»-штамма 14:18
Лондон готов отправить больше военных для сил НАТО для сдерживания России 14:17
Мамаев женился на своей новой возлюбленной 14:15
В NASA испытали модель тихого сверхзвукового самолета 14:15
Artik & Asti показали клип с новой солисткой 14:11
МИД: НАТО привлекает неядерные страны в отработке применения ядерного оружия против... 14:08
Мишустин объявил о повышении ряда социальных пособий 14:07
Беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook 13:58

Forbes назвал лидеров рейтинга российского рынка коммерческой недвижимости

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

На первом месте в рейтинге лучших игроков на российском рынке коммерческой недвижимости по итогам 2021 года оказалась «Киевская площадь», как и в 2020 году. Об этом пишет «Forbes».

У «Киевской площади» крупнейшие объекты недвижимости — «Фуд Сити» и «Европейский», их владельцы — Зарах Илиев и Год Нисанов. Площадь коммерческой недвижимости компании в 2021 году выросла до 3,9 млн кв. м. Доход от аренды составил $1,66 млрд. Причем показатели допандемийного 2019 года были превышены на $50 млн.

Второе место рейтинга заняла компания «Ташир», которая принадлежит Самвелу Карапетяну. Ее основные объекты — «РИО» на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City. Доход от аренды в 2021 году составил $615 млн.

Третья позиция у «Сафмара», владеющего отелем Moscow Marriott Grand и столичным ТЦ «Калейдоскоп». Владельцы компании — Михаил и Саит-Салам Гуцериевы. Арендный доход по итогам 2021 года составил $510 млн. Результат допандемийного показателя побить не удалось ($580 млн). Совокупная площадь всей коммерческой недвижимости группы составляет 3 млн кв.м.

В топ-10 вошли также Gleden Invest Group (доход от аренды — $385 млн), Ingka Centers ($350 млн), Riverstretch Trading & Investments ($350 млн), Crocus Group ($325 млн), Enka ($300 млн), «Комплексные инвестиции» ($205 млн) и Raven Property Group ($180 млн).

Также в рейтинге появился новичок — Accent Capital. Владелец — бывший акционер сети «Копейка» Александр Самонов. Компания заняла последнюю 30-ю строчку в рейтинге.

В мае 2021 года стало известно, что девелоперы, много лет возглавляющие рейтинг крупнейших рантье журнала Forbes, решили передать под нужды города ради борьбы с коронавирусом автомобильный торговый центр «Москва».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть