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Медведев заявил, что не верит в отключение России от SWIFT

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причем частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что отключение России от SWIFT не приведет к фатальной катастрофе, международные банковские карты внутри страны продолжат работать, однако с переводами денег за границу возникнут сложности.

Ранее в СМИ появилась информация, что Европейский центральный банк запросил у кредиторов, представленных в России, план действий на случай отключения России от SWIFT.

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