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Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю структуру в Германии

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Оператор газопровода «Северного потока – 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)», — уточнили в пресс-службе.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре 2021 года. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода.

Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось переоформить регистрацию своей «дочки» со швейцарской на немецкую юрисдикцию. Но уже в середине декабря выяснилось, что из-за затягивания процедуры окончательное решение по СП-2 будет принято не раньше второй половины 2022 года.

Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что с эскалацией геополитического кризиса вокруг возможного нападения России на Украину риски частичной или полной отмены газового проекта становятся все более реальными.

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