В ФРГ заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия ничего не знает о возможном отказе от поставок российского газа в Европу. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договоренности по поставкам», — сказал он.

Ранее глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германии очень необходим газ России. Об этом сообщается в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По его словам, если прекратятся поставки из России, ФРГ сможет восполнить потребности в газе лишь через несколько недель.

В том случае, если РФ перестанет поставлять газ, Германии придется платить за ресурсы по высоким ценам, допустил глава RWE. Также Креббер предупредил, что получить дополнительные объемы газа в краткосрочной перспективе для Германии будет сложно.

Также правительство ФРГ настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпал под санкции при эскалации на Украине. Агентство ссылается на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Правительство Германии опасается, что в противном случае поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой. При этом отмечается, что речь не идет о санкциях вокруг газопровода «Северный поток — 2».