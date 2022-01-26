Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0

Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной госпрограмме ФОТ 3.0. Во втором этапе программы в ноябре и декабре 2021 года банк заключил с клиентами более 17 тысяч кредитных соглашений.

«Второй этап госпрограммы ФОТ 3.0 стал хорошей поддержкой для бизнеса, который продолжает работать в условиях ковидных ограничений. Мы профинансировали клиентов на 46 млрд рублей, что составило около 50% от всего объема программы в рамках второй волны. Таким образом, банк использовал весь лимит, выделенный ему на реализацию этой меры господдержки. Более того, благодаря запуску программы были автоматически реструктурированы 10,5 тысяч кредитов, выданных в ходе первого этапа ФОТ 3.0, на сумму более 22 млрд рублей. Это позволило снизить финансовую нагрузку заемщиков за счет продления срока возврата кредита», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Во время второго этапа программы наибольший объем финансирования был предоставлен заемщикам из Москвы (5,6 млрд рублей), Санкт-Петербурга (2,4 млрд рублей), Краснодара (более 2 млрд рублей), Московской области (1,9 млрд), Ростова-на-Дону (1,7 млрд рублей) и Екатеринбурга (1,5 млрд рублей).

Стоит отметить, что средний срок рассмотрения заявок в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 составил менее 2 дней, что почти в два раза быстрее, чем по другим программам льготного кредитования с господдержкой.