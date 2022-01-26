В ЕС предложили еще один повод ввести санкции против России

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против России в случае «ограничения поставок» газа, сообщает агентство Bloomberg.

Другими поводами ввести санкции, по предложению европейских чиновников, являются «кибератаки и кампании по дезинформации».

Пакет мер, предусмотренный в качестве санкций, включает в себя ограничение на конвертирование валюты, ужесточение экспортного контроля и ограничение доступа к платежной системе SWIFT.

Ранее в США заявили, что считают угрозу санкций против России эффективнее их немедленного применения.

До этого сообщалось, что Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против России из-за Крыма. Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группу с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций.