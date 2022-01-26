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МВФ требует от Сальвадора отказаться от биткоина

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Depositphotos

Международный валютный фонд призвал Сальвадор отказаться от использования биткоина в качестве официального платежного средства, сообщает ТАСС.

В МВФ указали, что несмотря на быстрое восстановление экономики после спада во время пандемии, Сальвадору угрожают негативные последствия отсутствия регулирования криптовалют. Члены исполнительного совета МВФ, тем не менее, поддержали действия властей страны по развитию финансовой инклюзивности.

«Однако они указали на необходимость строгого регулирования и надзора в отношении новой экосистемы Chivo и биткойна. Они подчеркнули, что имеются связанные с использованием биткойна серьезные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства», — заявили в МВФ.

Ранее в Минфине России выступили против запрета криптовалюты.

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