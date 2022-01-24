Экс-глава ЦБ рассказал о зависимости курса рубля от внешней политики России

Бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что решение ЦБ приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке связано с внешнеполитическими рисками. По его словам, данное решение необходимо было принять раньше.

«Данное решение Центрального банка я считаю весьма разумным. Это как раз ответ на те риски, которые сейчас на рынке реализовались. Я считаю, что его надо было принять даже раньше несколькими днями, потому что поведение курса валюты — это отражение оценки риска страны. Когда доллар снижается ко всем валютам кроме рубля, а к рублю он растет, это свидетельствует о том, что несопоставимо высоки, с точки зрения участников рынка, риски России в сравнении с рисками остального мира. Наши риски прежде всего связаны с внешней политикой, поэтому здесь такое изменение курса рубля», — сказал он.

Дубинин полагает, что рубль стабилизируется, когда будет найден внешнеполитический баланс.

«Стабилизация может произойти на рынке за счет поиска баланса некого. В данном случае баланс стоит искать не в экономике, а в новостях о проведении переговоров, оценках вероятности военных действий на границе или территории соседнего государства Украина. Боюсь, что, либо надо рыночный механизм отключать валютного курса определения, а это ломка всей экономической политики, либо находить там новости, которые уже не будут усугублять риск, и находить какое-то согласие с партнерами по переговорам», — заключил экс-глава Центробанка.

Ранее Центробанк решил не покупать с 15:00 мск 24 января 2022 года иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в Банке России.