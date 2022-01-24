Компенсации за задержки рейсов предложили выплачивать автоматически

При задержке авиарейсов необходимо автоматически выплачивать компенсации пассажирам, убрав из процедуры заявительный порядок. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на письмо Общероссийского объединения пассажиров председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Учитывая текущую ситуацию с массовыми задержками авиарейсов, в случаях, не имеющих отношения к погодным условиям и технической неисправности воздушного судна, прошу вашего поручения для актуализации рассмотрения уже внесенных законопроектов в части повышения ответственности авиакомпаний за задержку рейса»,— отмечается в письме.

Также в тексте указано, что необходимо внести изменения в нормативные документы для отражения правового механизма по автоматической выплате компенсаций пассажирам. При этом заявительный порядок необходимо полностью исключить.

В письме говорится, что авиакомпании невозможно дисциплинировать, так как компенсация за час задержки внутреннего рейса составляет всего 25 рублей, а за выплатой обращаются всего 10% пассажиров. По действующим нормам пассажир должен написать претензию в авиакомпанию и ждать целый месяц с возможной вероятностью отказа от компенсации.

В начале декабря генпрокуратура (ГП) и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. В настоящий момент разрабатывается новая редакция КоАП, в которой ведомства предложили установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.