Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
После рождения дочери у Сосо Павлиашвили прошла эпилепсия 17:05
Лыжник сборной России высказался в адрес руководства, после непопадания на ОИ 17:02
Эксперт по фитнесу рассказал, как заснуть за две минуты 17:02
Россияне помешались на монстре Хагги Вагги 17:01
Аппарат правительства массово переводят на удаленку 17:00
В Минтрансе предложили усмирять авиадебоширов «специальными средствами... 16:55
NASA объявило конкурс по производству еды для астронавтов в многолетних... 16:54
В Челябинске задержали мальчика, планировавшего взрыв в школе 16:52
Лавров отчитал CNN за недостоверные факты 16:47
Грузинская фигуристка назвала Трусову монстром 16:46

В Европе заявили о намерении получить мнение Украины по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия: консультации с Украиной по «Северному потоку — 2» замедлят сертификацию на 2 месяца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
nord-stream2.com

Европейская комиссия (ЕК) намерена получить мнение Украины по сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в таком случае стандартный двухмесячный срок рассмотрения сертификации проекта продлят еще на два месяца.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока — 2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG необходимо получить регистрацию. 16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что процесс возобновится только в том случае, когда фирма с штаб-квартирой в швейцарском г. Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть