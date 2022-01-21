В Европе заявили о намерении получить мнение Украины по «Северному потоку — 2»

Европейская комиссия (ЕК) намерена получить мнение Украины по сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в таком случае стандартный двухмесячный срок рассмотрения сертификации проекта продлят еще на два месяца.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока — 2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG необходимо получить регистрацию. 16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что процесс возобновится только в том случае, когда фирма с штаб-квартирой в швейцарском г. Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».