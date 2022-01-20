Электронные трудовые книжки усложнили работу трети кадровиков

Более трети кадровиков (35%) испытывают проблемы после введения электронных трудовых книжек. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Усложнение кадрового делопроизводства кадровики аргументировали тем, что объем работ вырос. Помимо бумажных трудовых, необходимо еще заниматься и электронными.

Кроме того, менеджеры по персоналу при приеме человека на работу не могут проверить достоверность сведений потенциального сотрудника, так как не имеют доступа к электронной трудовой книжке. Кроме того, кадровики испытывают сложности с расчетом трудового стажа для оплаты больничного, сообщают о сбоях в IT-системах ПФР и других проблемах.

Еще одной проблемой стало безответственное отношение к увольнению со стороны сотрудников, у которых есть электронная книжка. В какой-то момент они просто перестают ходить на работу, не оформляя заявление об уходе.

Однако введение электронных трудовых книжек упростило жизнь 29% опрошенным компаниям, где кадровое делопроизводство улучшилось и стало меньше бумажной макулатуры. При этом четверть менеджеров по персоналу считают, что электронные трудовые книжки так ничего и не поменяли.

В марте 2021 года Минтруд России объяснил, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки. Так, законом предусмотрена возможность для граждан подать в органы Пенсионного фонда (ПФР) заявление о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех данных о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых есть в бумажной трудовой книжке.