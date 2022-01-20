Перечислены признаки, указывающие на скорый рост рубля

Рубль может вырасти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту. Об этом агентству «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт отметил, что предложение американской валюты на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent, если она поднимется выше $90 за баррель. Также увеличение предложений доллара может спровоцировать подъем цен на газ, металлы и другое экспортное сырье.

В I квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу, перечислил необходимые условия аналитик.

Ранее эксперты описали будущее рубля в случае эскалации на Украине и введения санкций.