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Сбер, Ассоциация текстильных предприятий Узбекистана и Strategy Partners договорились о сотрудничестве

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Сбербанк, Ассоциация «Узтекстильпром» и Strategy Partners подписали трехстороннее соглашение для развития долгосрочных отношений и повышения конкурентоспособности текстильных отраслей России и Узбекистана.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель Ассоциации текстильных предприятий Узбекистана «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров, управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова, а также представители посольства Республики Узбекистан.

«Я уверен, что сотрудничество в области поставок сырья и готовой продукции, интеграции предприятий и разработки совместных проектов, развития цифровой трансформации, а также внедрение принципов устойчивого развития поможет вывести текстильную промышленность наших стран на качественно новый уровень. Продвижение цифровых решений и финансовых инструментов в цепочке производств даст новый импульс экономическому сотрудничеству российских и узбекских компаний», — отметил Анатолий Попов.

Стороны планируют определять механизмы финансирования, прорабатывать структуру инвестиционных проектов, взаимодействовать при создании совместных производств и схем поставок сырья и готовой продукции.

«Безусловно, наше соглашение, предполагающее задействование самых передовых финансовых инструментов Сбера — это существенный шаг для расширения кооперационных связей между текстильными отраслями Узбекистана и России. Синергия успешного опыта российских партнеров в цифровой трансформации с достижениями узбекских производителей в сфере транспарантного и экологически ответственного производства позволит резко повысить привлекательность всего ассортимента текстильной и швейно-трикотажной продукции на потребительских рынках», — отметил Илхом Хайдаров.

Подписание соглашения поможет определить приоритетные направления сотрудничества, согласовать совместные инвестиционные проекты и сформировать возможные механизмы финансирования текстильной промышленности двух стран.

«Сегодняшнее соглашение — важный шаг в установлении долгосрочных партнерских отношений и развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана. Мы рады возможности масштабировать успешно накопленный опыт по оказанию консультационной поддержки в повышении конкурентоспособности и развитии компаний и отраслей, разработке стратегий, развитии цифровой трансформации и реализации ESG-инициатив на предприятия текстильной промышленности обеих стран», — сказала Валерия Плотникова.

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