Бизнес предупредил кабмин о возможном росте цен на зарубежные товары

Поставщики импортного алкоголя, косметики, шин и других товаров предупредили правительство о риске роста цен на продукцию из-за новых норм утилизации отходов. Об этом пишет РБК.

По словам представителей крупных деловых объединений, цены на многие товары, завозимые из-за границы, могут вырасти, если для них будут приняты более строгие нормы утилизации товаров и упаковки, чем для российских производителей и поставщиков из стран ЕАЭС. Соответствующее письмо было отправлено вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Представители компаний по утилизации отмечают, что новые меры грозят увеличением расходов импортеров как минимум в два раза. В итоге все это будет увеличивать конечную стоимость продукции.

«В разных странах мира действует механизм ответственности импортеров за ввезенный товар и упаковку, во многих случаях системы ограничиваются исключительно экосбором без возможности самостоятельной утилизации», — отметил представитель Абрамченко, добавив, что обращение бизнеса все равно будет рассмотрено.

Механизм расширенной ответственности производителя (РОП) предполагает самостоятельную утилизацию использованных товаров или упаковки, или уплату экосбора в бюджет. Он действует в России с 2015 года, однако плохо исполняется.

В новой редакции законопроекта говорится, что в отличие от других субъектов РОП, на импортеров товаров из стран, которые не являются членами ЕАЭС, накладываются дополнительные обременения: уплата экосбора или предоставление банковских гарантий при выборе самостоятельной утилизации товаров и упаковки.

В конце декабря сообщалось, что российское правительство отложило реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки на 2023 год.