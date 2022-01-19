Мировому рынку труда предсказали замедленное восстановление из-за «омикрона»

Мировой рынок труда будет восстанавливаться медленнее из-за новой разновидности коронавируса, и показатели все так же будут хуже, чем до пандемии. Об этом прогнозирует Международная организация труда (МОТ).

К концу 2022 года из-за распространения в развитых странах «омикрона» мировой рынок труда вряд ли вернется к допандемийным показателям. По итогам 2021 года многие показатели рынка труда улучшились, однако восстановление происходит все так же медленно.

Уровень безработицы в мире в 2021 году составил 6,2%, что на 0,8 п. п. выше значений 2019 года, когда пандемии еще не было. Число безработных выросло с 186 млн до 214 млн человек, а уровень занятости сократился с 57,3% до 55,4%.

По прогнозам МОТ, к концу 2022 года уровень безработицы уменьшится до 5,9%, а число безработных составит 207 млн человек. Быстрее всего рынок труда будет восстанавливаться в странах с высоким уровнем доходов.

В конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей. По словам эксперта, она близка к состоянию «перегрева», о чем свидетельствует ситуация на рынке труда.