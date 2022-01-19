Минфин: после расширения страхования вкладов на бизнес нагрузка на АСВ почти не увеличится

Законопроект о расширении системы страхования вкладов (ССВ) на деньги среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов увеличит объем ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) всего на 0,4%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минфина.

«Согласно проведенной оценке, нагрузка в рамках законопроекта не окажет значимого давления на Фонд обязательного страхования вкладов, — уточнили представители министерства. – Минфин поддерживает нововведение».

В пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» сообщили, что также поддерживают законопроект.

«При предусмотренном документом расширении периметра лиц, чьи счета или вклады будут застрахованы в системе, в целом нагрузка по взносам банков в фонд существенно не увеличится, следует из наших предварительных расчетов», — согласны представители регулятора.

В пресс-службе АСВ отметили, что расширение ССВ соответствует мировой практике. «Законопроект реализует очередной этап развития системы», — подчеркнули представители АСВ в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Законопроект о расширении ССВ готовится к принятию во втором чтении. Он был внесен в Госдуму летом 2021 года.

Согласно документу, лимит страхового покрытия для всех новых категорий защищаемых вкладчиков предполагается сохранить на текущем едином уровне, действующем в настоящее время — 1,4 млн рублей. В случае отзыва у банка лицензии страховое возмещение будет выплачиваться по стандартной процедуре — через уполномоченные Агентством банки — агенты. Изменений действующих принципов уплаты страховых взносов банков в фонд страхования вкладов в законопроекте нет.

Сейчас АСВ страхует вклады физлиц на сумму до 1,4 млн рублей.

По последним данным АСВ, в 2020 году на счета фонда страхования вкладов поступило 232,7 млрд рублей.