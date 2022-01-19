Индекс Мосбиржи на утренних торгах рухнул на 1,2%

Российский рынок акций продолжил падение на утренних торгах в среду, 19 января. Так, индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рухнул на 1,22%, до 3 289,43 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Уточняется, что падение достигало более 3%.

К 10:00 (мск) индекс немного отыгрался и составляет 3288,96 пункта (-1,20%).

Накануне российский рынок акций закончил торги падением на 6,5% по индексу Мосбиржи. Это сильнейшее падение с марта 2020 года. Рублевый индекс к закрытию основных торгов упал на 6,5%, до 3328,94 пункта, а долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта. В течение торгов рублевый индекс Мосбиржи падал на 7,4%, а долларовый РТС – на 8,1%.

В начале пандемии в 2020 году на фоне панического обвала мировых рынков из-за коронавируса индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, РТС – на 11,03%.

За 2021 год объем торгов на Московской бирже увеличился на 6,6%, достигнув рекордного показателя в 1,01 квадриллиона рублей. Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы и на рынке акций. За 12 месяцев они выросли на четверть, до 30 трлн рублей.