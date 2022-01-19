ЦБ впервые заинтересовался данными обменников криптовалют

Банк России решил изучить данные криптообменников в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров из-за мошеннических схем и риска потери денег гражданами. Об этом пишет «Коммерсант».

ЦБ в конце 2021 года отправил в банки запросы по поводу сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами и на карты подставных лиц. Банкиры отметили, что ранее не получали подобных запросов от регулятора.

Участники крипторынка напомнили, что сейчас для россиян доступны более 400 отечественных и зарубежных криптообменников. Объем внебиржевого рынка криптовалют в России и странах ближнего зарубежья составляет около $1,3 млрд в месяц, не менее половины от этой суммы приходится на Россию.

В ЦБ пояснили, что криптообменники никак не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами. При этом сами сделки происходят анонимно, то есть цели сделки не изучаются, хотя есть риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Финансовые эксперты считают, что в сфере обменных операций, связанных с криптовалютой, нужна правовая ясность. При этом обменникам, которые могут попасть в черный список регулятора, будет сложно продолжать свою деятельность. Поэтому, чтобы избежать проблем, кредитным организациям проще отказаться от такого партнерства, вызывающего лишние вопросы ЦБ.

В конце декабря сообщалось, что Центробанк собирается полностью запретить инвестиции в криптовалюты при помощи блокировки карточных переводов россиян по определенным кодам.