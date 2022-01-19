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В немецких хранилищах заканчивается газ

В хранилищах Германии газа хватит на 18 дней

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В газохранилищах Германии остались запасы природного газа на 18 дней, сообщает Reuters со ссылкой на министерство экономики Германии.

«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», — пояснили в минэкономики Германии.

Ранее Bloomberg посоветовал Европе изменить стратегию хранения газа.

По словам колумниста Джулиана Ли, органы регулирования ЕС должны извлечь урок из резкого роста цен на газ. Ли подчеркивает, что Европа должна выработать новый свод правил, которые будут регулировать хранение газа перед холодными зимними месяцами.

До этого сообщалось, что в Европе заполненность подземных газовых хранилищ опустилась ниже 50% всего за 12 дней.

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