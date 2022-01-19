Названы сроки принятия закона об особом налоговом режиме на Курилах

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже начало привлекать инвесторов на Курильские острова, где ожидается введение специального налогового режима. Закон о специальном налоговом режиме на Курилах могут принять этой весной, новый режим заработает сразу же. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава министерства Алексей Чекунков.

По его словам, резидентов нового преференциального режима освободят от большинства налогов на 20 лет. Речь идет о земельном и транспортном налоге, а также налоге на прибыль и имущество. Чекунов также отметил, что инициатива не предусматривает особых условий для компаний, ведущих посредническую деятельность.

«Уверен, что новый механизм поддержки будет востребован у компаний, которые уже работают на Дальнем Востоке. Благодаря льготам они смогут инвестировать в развитие бизнеса — построить перерабатывающие мощности, объекты возобновляемой энергетики», — рассказал глава Минвостокразвития.

Помимо этого, есть инвесторы, которые готовы работать над созданием новых объектов туристической инфраструктуры, добавил Чекунов.

Ранее премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что на Курилах будет введен режим свободной таможенной территории сроком до 20 лет, однако острова не должны стать офшорной зоной для тех, кто хочет избежать налогов.

По его словам, налоговые льготы распространятся на всех инвесторов. Основная задача будет заключаться в том, что необходимо открыть производство и создать новые рабочие места на Курилах. Однако важно не допустить возникновения новой офшорной зоны. То есть там не должны оказаться те, кто хочет только минимизировать налоги.