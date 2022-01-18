Эстонский премьер обвинила Россию в подорожании газа на 400%

Россия виновата в том, что цены на газ в Европе взлетели в четыре раза. Об этом во время выступления в парламенте заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает «Интерфакс».

«Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ. В то же время Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400% », — отметила премьер (по всей видимости, Каллас обсчиталась, поскольку увеличение на 400% является пятикратным ростом — «Газета.Ru»).

По ее словам, если бы Россия увеличила поставки в Европу на 20%, то стоимость природного газа уменьшилась бы в два раза.

Она также признала, что дефицит электроэнергии в европейском регионе связан с тем, что производственные мощности постоянно сокращались, то есть старые электростанции закрывались, а новые стоили очень дорого.

Каллас считает, что большинство проблем можно исправить развитием зеленой энергетики. Поэтому власти Эстонии рассматривают предложения о материковых и морских зонах, где можно установить оборудование ветряной энергии. Также правительство ускорило анализ возможной ядерной энергетики.

В середине января депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев заявил, что в энергетическом кризисе в Европе виноваты сами европейцы и американцы, а обвинения в адрес «Газпрома» выдвигаются из-за необходимости найти «козла отпущения».