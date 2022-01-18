В ВТБ не исключили рекордного роста сбережений россиян на 1,4 трлн рублей

Сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на рекордные за пять лет 1,4 трлн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ВТБ.

Эксперты банка считают, что это будет самый заметный прирост депозитной базы российских кредитных организаций с 2017 года, когда остатки средств населения на срочных вкладах в рублях увеличились также на 1,4 трлн рублей.

Рекордный прирост срочных рублевых вкладов в 2022 году могут обеспечить сразу несколько факторов: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий.

В ВТБ считают, для населения сохраняется благоприятный уровень доходности в отношении их сбережений. При этом отсутствие форс-мажорных обстоятельств, скорее всего, заставит ЦБ свернуть программу ужесточения кредитно-денежной политики. Из-за этого некоторое время ставки будут держаться на максимальных значениях, после чего начнут снижаться.

В начале января сообщалось, что россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода, за исключением необлагаемой суммы. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. рублей.