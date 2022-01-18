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В Минсельхозе ответили на сообщения о повышении цен на сладости

В Минсельхозе опровергли массовое подорожание кондитерских изделий

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Минсельхозе РФ прокомментировали информацию о массовом подорожании кондитерских изделий в России, пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что массовый тренд на повышение стоимости сладостей в России отсутствует. Однако, указали в министерстве, на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей.

По данным Минсельхоза, несмотря на существенное увеличение издержек, производители кондитерских изделий сдерживают резкий рост цен на свою продукцию. Так, динамика цен производителей на муку и яйца не превышала темпы инфляции, указали в министерстве.

Ранее «Известия» сообщили, что пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. По информации газеты, речь идет о таких производителях как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка».

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