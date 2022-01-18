Цена на нефть впервые с 2014 года поднялась выше $87 за баррель

Цена на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 0,54% и достигла $87 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз нефть марки Brent достигала отметки в $87 за баррель в октябре 2014 года.

Сейчас нефть торгуется на уровне $86,87 за баррель (+0,45%).

12 января стоимость нефти поднялась до отметки $85 за баррель.

Цены начали расти 10 января из-за опасений инвесторов в перебоях с поставками, связанных с ситуацией в Казахстане.

При этом в конце ноября прошлого года мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 7%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $65 за баррель, Brent — ниже $68 впервые с 23 августа.