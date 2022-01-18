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Производители сладостей предупредили о росте цен

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Пять крупнейших производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о росте цен на продукцию. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, речь идет о таких производителях как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром». Кроме того, с 17 января планирует пересмотреть цены компания «Славянка».

Так, Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, на жевательную резинку и леденцы — до 6%. Поставщик пояснил, что подорожание является вынужденной мерой, которая позволит сохранить качество продукции на должном уровне. Ferrero собирается поднять цены на популярные бренды в среднем на 6%, «Объединенные кондитеры» — до 18%.

Кроме того, планирует увеличить цены на торты и пирожные «Хлебпром» — до 23%.

Торговые сети пока рассматривают предложения кондитеров.

В ноябре 2021 года сообщалось, что с этого года производство молока, соков, масла, кондитерских изделий, а также ряда других продуктов питания, возможно, подорожает на фоне новой концепции Расширенной ответственности производителей.

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