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«Газпром» не стал бронировать доптранзит газа через Украину

«Газпром» не забронировал доптранзит газа через Украину и прокачку по «Ямалу — Европе»

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Global Look Press

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через территории Украины и не заказал прокачку через Польшу по «Ямалу — Европе» в феврале. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС.

«Оператор ГТС Украины» 17 января на аукционе предлагал транзитные мощности на февраль 2022 года в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка».

Отмечается, что аукционные торги проводились в дополнение к бронированию на основе многолетнего контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн кубометров в сутки).

Кроме того, российская компания отказалась бронировать на следующий месяц мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в ФРГ через территорию Польши. На торгах можно было приобрести объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они также остались невостребованными.

На прошлой неделе сообщалось, что суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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