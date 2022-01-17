Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко 14:38
В Роспотребнадзоре не исключили изменение расписания ОГЭ и ЕГЭ 14:35
В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра 14:30
Филатов — об Овечкине: мы сейчас наблюдаем за легендой, настоящей машиной... 14:30
«Газпром» не стал бронировать доптранзит газа через Украину 14:28
Синоптик прояснил ситуацию с крещенскими морозами в России 14:27
Российские автокомпании рассказали, как на них сказались протесты в Казахстане 14:25
Лавров заявил, что Россия и Китай не дружат «против Запада» 14:24
Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене... 14:21
Биологи выяснили, как нарушение циркадных ритмов вредит сердцу 14:20

Россиянам рассказали, как можно получить двойной налоговый вычет

Супруги смогут получить двойной налоговый вычет в 520 тысяч при покупке квартиры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Супружеская пара может получить двойной налоговый вычет, в случаете если квартира была приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей, сообщает «Дума ТВ».

Уточняется, что при покупке квартиры можно вернуть 30% от потраченной суммы. При этом размер налогового вычета на одного человека ограничен суммой в 260 тыс. рублей — это максимальная ставка, которая будет действовать, если на покупку жилья было потрачено не менее 2 млн рублей.

Эксперты уточнили, если стоимость квартиры, купленной в браке, выше или равна 4 млн рублей, то супруги смогут вернуть уже 520 тыс. рублей, то есть по 260 тыс. на каждого.

Однако, если пара решит купить жилье у родственников, то налоговая откажет в этом праве.

Для оформления налогового вычета необходимо предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, договор о приобретении недвижимости, декларацию по форме 3-НДФЛ, справку об удержанном подоходном налоге и форму 2-НДФЛ.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам об изменениях, которые вступили с 1 января текущего года при расчете налога с недвижимостью. Так, в декларации 3-НДФЛ отныне можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Новые правила актуальны для граждан, которые продали недвижимость по цене ниже одного миллиона рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть