Россиянам рассказали, как можно получить двойной налоговый вычет

Супружеская пара может получить двойной налоговый вычет, в случаете если квартира была приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей, сообщает «Дума ТВ».

Уточняется, что при покупке квартиры можно вернуть 30% от потраченной суммы. При этом размер налогового вычета на одного человека ограничен суммой в 260 тыс. рублей — это максимальная ставка, которая будет действовать, если на покупку жилья было потрачено не менее 2 млн рублей.

Эксперты уточнили, если стоимость квартиры, купленной в браке, выше или равна 4 млн рублей, то супруги смогут вернуть уже 520 тыс. рублей, то есть по 260 тыс. на каждого.

Однако, если пара решит купить жилье у родственников, то налоговая откажет в этом праве.

Для оформления налогового вычета необходимо предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, договор о приобретении недвижимости, декларацию по форме 3-НДФЛ, справку об удержанном подоходном налоге и форму 2-НДФЛ.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам об изменениях, которые вступили с 1 января текущего года при расчете налога с недвижимостью. Так, в декларации 3-НДФЛ отныне можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Новые правила актуальны для граждан, которые продали недвижимость по цене ниже одного миллиона рублей.