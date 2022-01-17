Малый бизнес здравоохранения, образования и социальной сферы не будут планово проверять в 2022 году

Корпорация МСП напомнила о моратории на проведение плановых проверок в 2022 году, под который также попали предприниматели в области здравоохранения, образования, социальной сфере и других. Плановые проверки не будут проводиться в медицинских клиниках, детских развивающих центрах, студиях детского творчества, языковых школах и так далее.

Ранее они входили в список исключений из моратория вместе с вредными и опасными производствами с высоким риском для жизни и здоровья работников, организациями, работающими на основании лицензий, и предприятиями, где используется атомная энергия.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в условиях пандемии малому бизнесу необходимо оказывать поддержку.

«Зачастую у компаний нет юристов, чтобы безболезненно для основной деятельности пройти проверку, а большой штраф в нынешней ситуации может и вовсе привести к закрытию бизнеса. Если же несмотря на мораторий к предпринимателю незаконно пришли с проверкой – необходимо обратиться в Корпорацию через «Сервис 360°», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал бороться с выписыванием больших штрафов за несущественные нарушения в ходе проверок малого бизнеса. Он отметил, что в Госдуме рассматривают законопроект о смягчении штрафных санкций для фактически всех представителей малого бизнеса.

Соответствующий законопроект устанавливает меру наказания «предупреждение» за первое нарушение, что позволит ослабить степень наказания по наиболее массовым правонарушениям. Законопроект был разработан Минэкономразвития, Корпорацией МСП и предпринимательским сообществом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Кроме того, в рамках Восточного экономического форума глава государства предложил через год вернуться к обсуждению возможного пятилетнего моратория.