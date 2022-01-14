В Польше выдвинули России требование для запуска «Северного потока — 2»

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Niezalezna назвал переговоры между Россией и Западом ошибкой, призвав выдвинуть РФ требование для запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии», — сказал он.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен.