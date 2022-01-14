В Польше назвали «капризом» желание избавиться от российского газа

Заявления Варшавы об отказе от российского газа привели к тому, что Польша потеряла статус транзитной страны. Об этом сообщает Myśl Polska.

По данным издания, последние несколько лет часть газа, шедшего из России в Германию, получала Польша. Теперь же Варшаве все равно придется покупать российский газ, но только тот, что приходит в Германию по «Северному потоку — 2».

Газопровод, идущий через Польшу, требует расходов за его обслуживание, но уже не приносит денег. Политику польских властей автор материала назвал «капризом» ради заявлений о независимости от России.

Ранее сообщалось, что реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал--Европа» снизились более чем в пять раз. Накануне транзит газа колебался в диапазоне 885-955 тыс. кубометров в час, а с началом новых газовых суток показатели снизились более чем в пять раз. Реверсные поставки в Польшу через Мальнов, крайнюю западную точку магистрали в Германии, составили с 8.00 до 9.00 мск почти 155 тыс. кубометров.

Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря, поставки из Германии в Польшу продолжаются на фоне того, что «Газпром» уже более двух недель не бронирует мощности газопровода. «Газпром» начал постепенно снижать объемы бронирования с 17 декабря.