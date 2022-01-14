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В ООН оценили рост ВВП России на 2022 год в 2,7%

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ООН опубликовала доклад «Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году», где оценила рост российского ВВП на 2020 и 2023 год в 2,7% и 2,3% соответственно.

Отмечается, что занятость в России почти вернулась на уровень до начала пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года

«В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась», — говорится в докладе.

По оценке ООН, рост ВВП в 2021 году составил 4,2%, а инфляция потребительских цен — 6,4%.

В конце декабря Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 2021 года 5,2%.

Ранее сециалисты предрекли экономике России замедление. В декабре 2021 года агентство Bloomberg провело опрос среди 30 экономистов. Самый положительный их прогноз составил 3,3%, самый пессимистичный — 1,7%. При этом по итогам года рост экономики составил 4,2–4,3%.

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