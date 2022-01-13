Цена на газ в Европе растет на 12,5%

Цены фьючерсов на газ в Европе растет на 12,5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.

Накануне в «Газпроме» заявили, что из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе было поднято уже более половины запасов топлива.

В компании указали, что запасы голубого топлива в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.

Ранее цена на газ в Европе впервые в истории взлетела выше $2000 за за 1 тыс. куб. м.

Как рассказывала «Газета.Ru», резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в Евросоюзе. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года, считают эксперты.