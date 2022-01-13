Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому 21:14
Губерниев — о потере максимальной квоты на Олимпиаду в биатлоне: все... 21:12
В Совфеде не удивились продлению санкций ЕС против России 21:06
Два человека погибли в результате падения лифта в московском... 21:05
Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы 20:54
Посол России в Лондоне отреагировал на отказ остановить расширение НАТО 20:50
Елизавета II лишила принца Эндрю военных званий и патронажа 20:41
Тренер сборной России по биатлону прокомментировал потерю максимальной квоты... 20:39
Вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны прекращен 20:37
Первые российские миротворцы вернулись из Казахстана 20:25

Цена на газ в Европе растет на 12,5%

Цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Цены фьючерсов на газ в Европе растет на 12,5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.

Накануне в «Газпроме» заявили, что из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе было поднято уже более половины запасов топлива.

В компании указали, что запасы голубого топлива в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.

Ранее цена на газ в Европе впервые в истории взлетела выше $2000 за за 1 тыс. куб. м.

Как рассказывала «Газета.Ru», резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в Евросоюзе. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года, считают эксперты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть