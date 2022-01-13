В Германии выступили против втягивания «Северного потока — 2» в военные конфликты

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» является экономическим проектом и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины. Об этом глава ведомства заявила 13 января в эфире германской радиостанции RBB.

По ее словам, решение нужно искать посредством диалога.

«Есть такие возможности, и нам нужно использовать их, а не пытаться решить конфликт с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения, это не получится сделать», — приводит словам Ламбрехт РИА «Новости».

По ее словам, прошедшие переговоры России с НАТО стали «первым шагом» в этом процессе.

Также Ламбрехт поприветствовала прошедшие 12 января в Брюсселе переговоры России и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.