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Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из республики

Глава Нацбанка Досаев: Казахстан усилил контроль незаконного вывода денег из республики

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Pavel Mikheyev/Reuters

Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняли совместный приказ, который направлен на усиление контроля за незаконным выводом денег из Казахстана. Об этом заявил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев, передает РИА «Новости».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручил Нацбанку и другим уполномоченным ведомствам усилить контроль за незаконным выводом капитала из страны.

Как сообщил Досаев, в соответствии с данным документом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций. Также был утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, подобные операции будут оперативно приостанавливаться, указал он.

Глава Нацбанка также отметил, что данная мера позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.

«Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», — добавил Досаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане состояние миллиардеров, входящих в список богатейших людей страны, на фоне ситуации с протестами и массовыми беспорядками значительно сократилось.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В тот же день Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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