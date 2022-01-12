Фармкомпания Pfizer заявила, что сокращает свой торговый персонал в США

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила, что сокращает свой торговый персонал в США. Об этом сообщает Reuters.

Транснациональная компания ожидает, что врачи и другие поставщики медицинских услуг захотят «меньше общаться лицом к лицу с продавцами» после окончания пандемии COVID-19.

Компания, как ожидается, объявит о выручке в размере более $80 млрд в 2021 году — в основном благодаря продажам вакцины против COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурла, это будет рекордный объем продаж для фармацевтической компании.

Ранее гендиректор Pfizer рассказал, что вакцину против штамма COVID-19 «омикрон» подготовят к весне.

В свою очередь в компании Moderna также назвали примерные сроки появления специальной бустерной дозы от нового варианта коронавируса. Предварительно, бустер подготовят к осени текущего года.