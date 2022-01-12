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В Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2»

Генсек СДПГ Кюнерт заявил, что его партия выступает за «Северный поток — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступила с заявлением о поддержке «Северного потока — 2», не взирая на «российскую угрозу в адрес Украины». Соответствующее заявление в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung сделал генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт.

«Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — отметил политик.

По его словам, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений может «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом в глазу».

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза.

До этого немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

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