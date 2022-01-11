Fitch: США станут крупнейшим мировым экспортером СПГ в 2022 году

В 2022 году США станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Австралию и Катар. Об этом сообщает »Fitch».

США в 2022 году станут крупнейшим в мире экспортером СПГ, в частности из-за поставок в Китай, которые растут высокими темпами. Из-за этого производители в США предпочитают заключать долгосрочные контракты с китайскими потребителями.

Так, по оценке рейтингового агентства, в 2021 году импорт СПГ в Китай составил 82,6 млн тонн. В 2020 этот показатель был на уровне 67,6 млн тонн. А по прогнозам на 2022 год это значение превысит 85 млн тонн.

«У нас оптимистичный взгляд на 2022 год. Прогнозируем рост импорта в этом году на 9,3%. Спрос на газ продолжает уверенно расти вместе с экономическим ростом. Политика правительства направлена на увеличение доли природного газа в общем энергобалансе», — отмечают в агентстве.

Однако в долгосрочной перспективе с 2023 года импорт СПГ в Китай начнет снижаться, и в 2025 году составит около 82 млн тонн. Это произойдет из-за увеличения внутренней добычи, так как власти Китая инвестируют в разработку новых месторождений.

10 января сообщалось, что поставки газа из США в Европу постепенно начинают вытеснять российский природный газ.