Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ДНР обвинили Киев в переброске радикалов в Донбасс 14:56
Главный экономист LinkedIn объяснила феномен массовых увольнений в США 14:53
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 14:51
Бородавко отреагировал на скандал с запрещенными смазками на Кубке... 14:49
В МИД ответили на слова Сикорского, обещавшего «врезать... 14:47
Роналду может стать одноклубником Месси 14:39
Собчак осудила «бухающих» в Куршевеле звезд 14:38
Казахстанский суд арестовал криминального авторитета Армана Дикого 14:37
«Эмили в Париже» продлили на два сезона после скандала... 14:37
В МИД Эстонии рассказали, как относятся к продолжению учений НАТО в Европе 14:34

Аналитики сообщили о подорожании российских новостроек на треть за 2021 год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Новостройки в крупных российских городах за 2021 год подорожали на 32%, в среднем до 93,6 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Больше всего за год подорожал квадратный метр в Сочи – практически вдвое, до 296,6 тысячи рублей. Это произошло из-за моратория на новое строительство, который объявлен в городе, отмечается в исследовании.

Так, в Сочи новых предложений практически не осталось, а на оставшиеся застройщики подняли цены, которые теперь могут сравниться с Москвой.

Такая же ситуация в Краснодаре, где на первичном рынке жилье за год подорожало на 83%. В десятку городов с самыми подорожавшими квартирами также вошли Мурманск (+60%), Улан-Удэ (+53%), Тверь (+52%), Новокузнецк (+51%), Калининград (+49%), Чита (+49%), Омск (+48%) и Белгород (+47%).

Московские новостройки за год выросли в цене на четверть, и теперь «квадрат» в новом доме стоит в среднем 310,9 тыс. рублей. В подмосковье цена выросла на 40% до 155,5 тыс. рублей.

Меньше всего «квадрат» подорожал в Хабаровске (+3%), Нижнем Тагиле (+7%) и Махачкале (+9%).

Средняя цена квартиры по стране в 2021 году составила 5,13 млн рублей.

В конце декабря сообщалось, что в период с января по ноябрь 2021 года в России ввели на 25% больше жилья, чем за аналогичный период 2020 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть