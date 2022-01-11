Аналитики сообщили о подорожании российских новостроек на треть за 2021 год

Новостройки в крупных российских городах за 2021 год подорожали на 32%, в среднем до 93,6 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Больше всего за год подорожал квадратный метр в Сочи – практически вдвое, до 296,6 тысячи рублей. Это произошло из-за моратория на новое строительство, который объявлен в городе, отмечается в исследовании.

Так, в Сочи новых предложений практически не осталось, а на оставшиеся застройщики подняли цены, которые теперь могут сравниться с Москвой.

Такая же ситуация в Краснодаре, где на первичном рынке жилье за год подорожало на 83%. В десятку городов с самыми подорожавшими квартирами также вошли Мурманск (+60%), Улан-Удэ (+53%), Тверь (+52%), Новокузнецк (+51%), Калининград (+49%), Чита (+49%), Омск (+48%) и Белгород (+47%).

Московские новостройки за год выросли в цене на четверть, и теперь «квадрат» в новом доме стоит в среднем 310,9 тыс. рублей. В подмосковье цена выросла на 40% до 155,5 тыс. рублей.

Меньше всего «квадрат» подорожал в Хабаровске (+3%), Нижнем Тагиле (+7%) и Махачкале (+9%).

Средняя цена квартиры по стране в 2021 году составила 5,13 млн рублей.

В конце декабря сообщалось, что в период с января по ноябрь 2021 года в России ввели на 25% больше жилья, чем за аналогичный период 2020 года.