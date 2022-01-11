В Кремле сравнили угрозы новых антироссийских санкций США с артподготовкой

Угрозы США о новых санкций против России — это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Слава богу, посудомойки не относятся к категории «самого святого», хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни <... > Да, действительно, мы видим, наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — отметил Песков.

По его словам, осуществляются «информационные вбросы в разные средства массовой информации» о возможных санкциях против России.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину.

Ограничения коснутся не только смартфонов и компьютеров, но и, например, холодильников и стиральных машин, сообщило издание. При этом под санкции подпадут не только товары чисто американского производства, но и те, которые были произведены в европейских странах, Южной Корее и других. Как пишет издание, обсуждение санкций идет на фоне дипломатических переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят на этой неделе.